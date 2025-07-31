Военэксперт оценил перспективы наступления ВС РФ после взятия Часова Яра

Оборона ВСУ в ДНР, вероятно, не рухнет после утраты Часова Яра, так как украинские военные контролируют еще много территорий с городской застройкой, удобных для обороны, рассказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, масштабные отступления ВСУ могут быть на более открытой местности — за пределами Донбасса, — если ВС РФ выбьют их туда.

У меня нет надежды, на то, что оборона ВСУ теперь прям рухнет. Она будет держаться до тех пор, пока не кончится городская застройка. На Донбассе до самой Днепропетровской области село переходит в пригород, пригород становится городом, а за городом идет промышленная зона, а потом снова село почти впритык. Вот это Донбасс. И там множество возможностей цепляться за городскую застройку, закрепляться и обороняться, — пояснил Тимошенко

По его словам, у ВСУ еще достаточно сил, чтобы вести оборону в таких условиях. Но, если ВС РФ смогут преодолеть эту зону и взять всю территорию ДНР, то вслед за тем для них откроется настоящий оперативный простор.

А дальше начинается Слободская Украина, — там просто населенные пункты сельского образца посреди равнины, пехоте зацепиться не за что, вот там бы ВСУ откатывались, но туда еще надо выйти. Это Харьковщина, южная часть, и Днепропетровщина. Но, пока мы туда не дошли, ВСУ будут цепляться за всю городскую застройку, как только могут, — сказал Тимошенко.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ, боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск.