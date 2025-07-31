Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 09:12

Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР

Марочко: ВС России уничтожили оборону ВСУ около Серебрянки в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России уничтожили оборонительную линию ВСУ около Серебрянки в ДНР и по флангу обходят засевшие в селе украинские подразделения, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы уже заняли у Серебрянки ряд высот и лесополосу, улучшив тактическое положение на этом участке линии боевого соприкосновения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наши войска уничтожили оборонительную линию противника южнее населенного пункта Серебрянка и начали обходить украинских боевиков, засевших в населенном пункте по флангу, – написал Морочко.

Военэксперт добавил, что под контроль ВС России также перешли несколько логистических путей противника в этом районе. Это «нарушило бесперебойное снабжение» украинских военных.

Ранее Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

ДНР
СВО
спецоперация
ВСУ
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска
Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии
Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии
Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре
На Западе уличили Зеленского в «бункерном менталитете»
Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра
Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю»
В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне
В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24
«Нам будет очень сложно»: Трамп о признании Палестины премьером Канады
Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его
Россиянам напомнили о праве получения налоговых вычетов
Творожные лодочки с сыром и черри: быстрая и низкокалорийная закуска
Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра
Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР
«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей
Дорогостоящий истребитель не долетел до базы и рухнул
«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра
Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики
Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.