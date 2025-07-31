Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР Марочко: ВС России уничтожили оборону ВСУ около Серебрянки в ДНР

ВС России уничтожили оборонительную линию ВСУ около Серебрянки в ДНР и по флангу обходят засевшие в селе украинские подразделения, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы уже заняли у Серебрянки ряд высот и лесополосу, улучшив тактическое положение на этом участке линии боевого соприкосновения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наши войска уничтожили оборонительную линию противника южнее населенного пункта Серебрянка и начали обходить украинских боевиков, засевших в населенном пункте по флангу, – написал Морочко.

Военэксперт добавил, что под контроль ВС России также перешли несколько логистических путей противника в этом районе. Это «нарушило бесперебойное снабжение» украинских военных.

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