22 августа 2025 в 09:46

В Европе нашли способ «купить» Трампа и поменять его мнение по Украине

Economist: Европа может перетянуть Трампа на свою сторону Нобелевской премией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Европейские страны рассматривают возможность выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира как способ заручиться его поддержкой в урегулировании украинского конфликта, сообщает журнал Economist. Подобная инициатива могла бы расположить американского президента к европейской позиции.

Такой жест будет хорошо воспринят в Мар-а-Лаго (резиденции Трампа во Флориде. — NEWS.ru). Если Европа сможет найти способ, как обратить себе на пользу бредовые идеи Трампа, немного Нобелевского дурачества не помешает, — говорится в публикации.

Фактическое решение о присуждении премии принимается пятью малоизвестными норвежскими чиновниками, что делает успех такой инициативы маловероятным. Однако даже символическое выдвижение кандидатуры Трампа может дать ЕС положительный результат.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что американский президент рассматривает возможность временного отстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтона не беспокоит конкретный способ решения вопроса — будь то военные действия или дипломатические методы.

