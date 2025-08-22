Венгрии предрекли экономический коллапс без российской нефти

Если Венгрия не сможет покупать нефть у России, стране грозит рост инфляции, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что технически Будапешт может получать альтернативную нефть, но это приведет к повышению трат.

Технически можно получить альтернативную нефть, но она будет дороже стоить, потому что изначально альтернативная нефть дороже, плюс стоимость доставки выше. Надо заплатить за перевалку с танкера в Хорватии, потом прокачать по нефтепроводу. В любом случае это вызовет рост цены самой нефти для Венгрии, Словакии и Сербии. А значит, и стоимость нефтепродуктов будет раскручивать инфляцию во всей стране. То есть им экономически это невыгодно. Поэтому, конечно, они держатся за покупку российской нефти, — пояснил Юшков.

Он обратил внимание, что все предыдущие разы Украина повреждала именно линейную часть нефтепровода «Дружба», которую можно достаточно быстро восстановить. Но, по словам энергетика, в случае повреждения насосной станции потребуется значительно больше времени на починку.

На каждом нефтеперерабатывающем заводе есть резервный запас нефти для переработки на случай остановки поставок по нефтепроводу. И пока они будут перерабатывать именно эту нефть из запасов. А далее они, конечно, теоретически могут и любую другую нефть перерабатывать, например, покупать нефть на мировом рынке, поставлять ее в Хорватию, а оттуда к себе, — добавил эксперт.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке ВСУ, поставки из России в Венгрию остановлены. Он назвал действия Киева попыткой втянуть Будапешт в конфликт. Украина при этом получает энергоресурсы из Венгрии, напомнил глава МИД.