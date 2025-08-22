Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:41

Психолог рассказала, почему женщины составляют 80% сект

Психолог Баленко: женщинам в сектах обещают любовь и похвалу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России порядка 80% членов сект являются женщинами детородного возраста, рассказала психолог НСН Анна Баленко. По ее словам, это люди в стрессе, а в секте им обещают любовь, похвалу, чего они не находят в окружающем мире.

Порядка 80% членов сект - женщины детородного возраста. Около 50 тысяч детей не рождаются у нас в стране по той причине, что эти женщины находятся в сектах, где либо запрещено рожать, либо состояние здоровья женщин не позволяет им это делать, — заявила Баленко.

Ранее в Екатеринбурге 33-летнего врача-патологоанатома, преподавателя местного вуза и кришнаита отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Мужчина не признает свою вину. Как утверждают источники из его окружения, обвиняемый вступил с девочкой в тайный брак.

