Гордон опубликовала видео с синяком под глазом

Юрист Екатерина Гордон опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с комментарием о бракоразводном процессе бизнесмена Романа Товстика с супругой Еленой, на котором Гордон запечатлена с синяком под глазом. Она объяснила покраснение и отек случайностью.

Не обращайте внимания на мой случайный синяк. Надеюсь, он пройдет к концерту. Это в общем даже не синяк, короче, меня никто не бил. Это случайность, — сказала Гордон.

Что касается развода Товстиков, то юрист отметила, что не готова обсуждать все связанные с этим события. Она подчеркнула, что переговоры между супругами еще идут. Гордон добавила, что разговор с парой для нее стал «еще одним днем ада». Товстика называют любовником супруги телеведущего Дмитрия Диброва — модели Полины Дибровой.

Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский заявил, что никакого спора о детях и имуществе между ним и его женой нет. Он подчеркнул, что на детей установлены алименты, они будут воспитываться обоими родителями. Также юрист отметил, что сам процесс развода — не очень сложный.

До этого Диброва сообщила, что уезжает с детьми в отпуск на море. По ее словам, решение было сложным, но она его приняла. Мисс Россия — 2017 также рассказала, что летает бизнес-классом крайне редко и только на дальние расстояния, поэтому путешествие станет для нее «праздником».