В Польше узнали о серьезной операции бывшего президента страны

Бывший президент Польши Лех Валенса перенес серьезную операцию по удалению опухоли, передает издание Zawsze Рomorze. Сам политик не стал уточнять причину болезни, на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что специалисты «убрали все ненужное, что шло задом наперед».
Спасибо великому доктору! Я чувствую себя хорошо, — написал он.
По данным польского портала, Валенса регулярно попадает в медицинские учреждения из-за сахарного диабета и проблем с сердцем. В 2021 году он также перенес серьезную операцию, а в первой половине 2024 года дважды попадал в больницу.
