В Польше узнали о серьезной операции бывшего президента страны ZP: экс-президент Польши Валенса перенес операцию по удалению опухоли

Бывший президент Польши Лех Валенса перенес серьезную операцию по удалению опухоли, передает издание Zawsze Рomorze. Сам политик не стал уточнять причину болезни, на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что специалисты «убрали все ненужное, что шло задом наперед».

Спасибо великому доктору! Я чувствую себя хорошо, — написал он.

По данным польского портала, Валенса регулярно попадает в медицинские учреждения из-за сахарного диабета и проблем с сердцем. В 2021 году он также перенес серьезную операцию, а в первой половине 2024 года дважды попадал в больницу.

Ранее ветеринары из Калининской ветклиники в Москве успешно провели операцию для 10-летней собаки по кличке Майя, у которой обнаружили огромную опухоль весом 7 килограмм. Владельцы обратились к врачам, заподозрив, что у любимицы «болит живот».

До этого в Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак. Мужчина обратился к специалисту с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.