22 августа 2025 в 15:57

В Польше узнали о серьезной операции бывшего президента страны

ZP: экс-президент Польши Валенса перенес операцию по удалению опухоли

Лех Валенса Лех Валенса Фото: ADAM WARZAWA/EPA/ТАСС

Бывший президент Польши Лех Валенса перенес серьезную операцию по удалению опухоли, передает издание Zawsze Рomorze. Сам политик не стал уточнять причину болезни, на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что специалисты «убрали все ненужное, что шло задом наперед».

Спасибо великому доктору! Я чувствую себя хорошо, — написал он.

По данным польского портала, Валенса регулярно попадает в медицинские учреждения из-за сахарного диабета и проблем с сердцем. В 2021 году он также перенес серьезную операцию, а в первой половине 2024 года дважды попадал в больницу.

Ранее ветеринары из Калининской ветклиники в Москве успешно провели операцию для 10-летней собаки по кличке Майя, у которой обнаружили огромную опухоль весом 7 килограмм. Владельцы обратились к врачам, заподозрив, что у любимицы «болит живот».

До этого в Новосибирске врач-стоматолог обнаружила у пациента рак. Мужчина обратился к специалисту с обычной проблемой — лечением зуба, но врач заметила у него эрозию на спинке носа.

