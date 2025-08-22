Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:43

Появились кадры, как ФАБ-500 накрыла базу ВСУ под Сумами

ВС России использовали ФАБ-500 для поражения пункта временной дислокации ВСУ

ВКС России ВКС России Фото: МО РФ

Российские вооруженные силы нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целью атаки стал объект в районе Старой Гуты, который был поражен авиационной бомбой ФАБ-500.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций, — NEWS.ru) ВСУ «Восток». Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — информирует Минобороны РФ.

Ранее российские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по местам дислокации двух украинских бригад на территории Донецкой Народной Республики и Черниговской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, для поражения целей применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, оснащенные модулями планирования.

До этого российские войска уже применяли авиабомбы ФАБ-3000 для уничтожения пункта дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки. Записи с БПЛА наглядно демонстрируют полное разрушение указанного объекта.

