Появились кадры, как ФАБ-500 накрыла базу ВСУ под Сумами ВС России использовали ФАБ-500 для поражения пункта временной дислокации ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целью атаки стал объект в районе Старой Гуты, который был поражен авиационной бомбой ФАБ-500.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации 3 полка ССО (сил специальных операций, — NEWS.ru) ВСУ «Восток». Командованием было принято решение о нанесении по цели авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — информирует Минобороны РФ.

Ранее российские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по местам дислокации двух украинских бригад на территории Донецкой Народной Республики и Черниговской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, для поражения целей применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, оснащенные модулями планирования.

До этого российские войска уже применяли авиабомбы ФАБ-3000 для уничтожения пункта дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки. Записи с БПЛА наглядно демонстрируют полное разрушение указанного объекта.