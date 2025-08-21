Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:10

Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео

МО РФ показало кадры сброса авиабомб на позиции ВСУ в ДНР и Черниговской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска нанесли высокоточные удары по местам временного размещения двух украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Черниговской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля. Для поражения целей применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования.

В военном ведомстве отметили, что в результате скоординированной разведки были выявлены позиции 24-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ под Константиновкой и 144-й бригады в районе Гремяча. Командование приняло решение нанести по этим объектам серию авиаударов.

В результате авиаударов пункты временной дислокации и склад БПЛА противника били уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, — отметили в МО.

Ранее российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике. На кадрах объективного контроля видно, что цель была уничтожена.

ВС РФ
авиабомбы
атаки
удары
ФАБ-3000
Россия
Украина
ВСУ
