Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

Российские войска сбросили авиабомбу на пункт дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля. На видео, опубликованном ТАСС, видно, что цель была уничтожена.

Минобороны России распространило кадры уничтожения пункта временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившегося в промзоне на окраине населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 457 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и один самолет Су-27.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Грибник рассказал, что операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.