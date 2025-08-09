Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:03

Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео

Российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000

Фото: МО РФ

Российские войска сбросили авиабомбу на пункт дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля. На видео, опубликованном ТАСС, видно, что цель была уничтожена.

Минобороны России распространило кадры уничтожения пункта временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившегося в промзоне на окраине населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 457 украинских БПЛА самолетного типа. Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и один самолет Су-27.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Грибник рассказал, что операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.

ДНР
ВС РФ
ВСУ
СВО
авиабомбы
ФАБ-3000
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.