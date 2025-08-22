В Госдуме рассказали, какие фильмы не покажут в онлайн-кинотеатрах

У властей нет задачи блокировать подряд все фильмы, не соответствующие традиционным духовно-нравственным ценностям России, но только те, что их отрицают, заявила депутат Госдумы Ольга Казакова. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», гуляющие по интернету списки на блокировку фильмов в онлайн-кинотеатрах — фейк.

Задачи заблокировать все не стоит, хотя этот миф раздувают в интернете. Есть указ о традиционных духовно-нравственных ценностях, которых семнадцать. В принятом нами законе четко написано, что запрещена пропаганда их отрицания, — сообщила она.

Она отметила, что если в фильме, например, демонстрируется превосходство смерти над жизнью, то это будет пропаганда смерти. Такой контент не должен существовать в информационном поле.

Ранее стало известно, что кинокартины, пропагандирующие чайлдфри, не будут получать прокатные удостоверения, согласно решению Минкультуры. Приказ вступит в силу 1 сентября. Это распространится в том числе на социальные сети и онлайн-кинотеатры.