В США прощаются с единственным американским ледоколом из-за решений Трампа NYT: сокращения бюджета в США может привести к потере единственного ледокола

США могут потерять свой единственный ледокол для антарктических исследований Nathaniel B. Palmer из-за бюджетных сокращений, инициированных администрацией президента Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times. По информации СМИ, планируется не только завершить аренду судна, но и приостановить разработку нового ледокола, который должен был заменить его в следующем десятилетии. Высвобожденные средства предполагается направить на поддержку трех американских антарктических станций.

Сокращения Трампа могут привести к концу единственного американского антарктического исследовательского судна. Вывод Nathaniel B. Palmer из эксплуатации оставит Соединенные Штаты без ледокола для изучения южных морей и уступит научное лидерство таким странам-конкурентам, как Китай, — говорится в материале.

Ученые предупреждают, что это решение фактически положит конец американскому присутствию в одном из ключевых районов Антарктики — море Беллинсгаузена. Эколог Калифорнийского технологического института Энди Томпсон сравнивает экспедиции в этот регион по значимости с полетами на Луну, поскольку именно здесь теплые океанские течения разрушают антарктический ледяной щит.

Национальный научный фонд США уже подтвердил начало процесса расторжения аренды ледокола и поиск альтернативных судов для продолжения исследований.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на собственный анализ сообщило, что жесткий курс Трампа в отношении России может негативно сказаться на позициях Штатов в Арктике. По мнению авторов, действия Белого дома усиливают взаимодействие между Россией и Китаем в регионе. Политика полной конфронтации с Кремлем может обернуться для Вашингтона стратегическими потерями, указывают обозреватели. В качестве альтернативы руководству Соединенных Штатов предлагается точечное сотрудничество с Россией.