В России нашли замену Европейской конвенции по правам человека ВС исключил упоминания Европейской конвенции по правам человека из постановлений

Пленум Верховного суда РФ подготовил постановление, исключающее упоминания Европейской конвенции по правам человека из ранее принятых документов, сообщает ТАСС. При этом суд сохранил рекомендации по применению общепризнанных принципов и норм международного права.

После выхода России из Совета Европы 16 марта 2022 года и последующего отказа от ряда международных договоров, включая Европейскую конвенцию, Верховный суд привел свои акты в соответствие с изменившимся статусом страны. В частности, утратило силу постановление от 27 июня 2013 года № 21, регулировавшее применение Конвенции и связанных с ней протоколов.

Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что запад дискредитирует доктрину о правах человека, когда использует ее в политических целях или для вмешательства во внутренние дела других государств. По мнению главы СПЧ, соответствующие процессы происходят уже давно, с 60–70-х годов прошлого века.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что денонсация Европейской конвенции против пыток не нанесет никакого ущерба гражданам России. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека