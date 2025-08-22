Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Готовлю малосольные огурцы в пакете за 6 часов — хруст и аромат

Малосольные огурцы в пакете Малосольные огурцы в пакете Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные огурцы в пакете — это быстрый и удобный способ приготовить ароматную закуску без лишних хлопот. В отличие от традиционного засола, такой вариант занимает минимум времени, а результат получается ничуть не хуже классического.

Для приготовления используют один килограмм свежих огурцов, три зубчика чеснока, столовую ложку соли, половину чайной ложки сахара, небольшой пучок укропа, несколько листьев смородины или вишни для насыщенного аромата и по желанию щепоть молотого черного перца.

Огурцы моют, срезают кончики и укладывают в плотный пакет вместе с измельченным чесноком, солью, сахаром, рубленым укропом и ароматными листьями. Затем пакет завязывают и тщательно встряхивают, чтобы специи равномерно распределились. После этого его оставляют при комнатной температуре на 6–8 часов. Уже через это время быстрые малосольные огурцы в пакете приобретают характерный вкус, а если выдержать сутки, вкус станет еще более насыщенным.

Такая закуска прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем или свежим хлебом. Кроме того, огурцы малосольные в пакете сохраняют больше свежести и упругости, чем при традиционном мариновании, ведь они не подвергаются длительной термической обработке.

Совет: чтобы огурцы получились хрустящими, лучше выбирать плоды небольшого размера и замочить их перед засолкой на час в холодной воде.

Малосольные огурцы по этому рецепту удобны тем, что готовятся без кастрюль и банок, а хранить их можно прямо в холодильнике в том же пакете. Вкус получается свежим, пикантным и домашним — идеальное решение для летних пикников или повседневного стола.

Ранее мы опубликовали рецепт маринованных огурцов с лимонной кислотой.

