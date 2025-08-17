Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Готовлю огурцы с лимонной кислотой так, что банки опустеют за день

Огурцы с лимонной кислотой Огурцы с лимонной кислотой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы с лимонной кислотой — это замечательный способ сохранить свежесть и аромат летних овощей, превратив их в аппетитную и хрустящую закуску, которая будет украшением любого стола. Для приготовления понадобится 1 килограмм плотных и свежих огурцов, 2 литра воды, 2 столовые ложки крупной соли, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты, 3–4 зубчика чеснока, несколько листиков лаврового листа и пара зонтиков укропа.

Огурцы тщательно промывают, при необходимости срезают кончики, чтобы маринад проникал равномерно. В кастрюле доводят воду до кипения, растворяют в ней соль и сахар, добавляют лимонную кислоту и специи. В стерилизованные банки укладывают подготовленные огурцы, чеснок, лавровые листья и укроп, затем заливают горячим маринадом. Банки плотно закрывают крышками и оставляют остывать при комнатной температуре, после чего их можно хранить в прохладном месте.

Такой способ маринования обеспечивает идеальную хрусткость огурцов и насыщенный аромат с едва уловимой кислинкой лимонной кислоты. Эти маринованные огурцы с лимонной кислотой станут отличной закуской, гарниром к мясу или основой для разнообразных салатов. Простота рецепта позволяет быстро приготовить несколько банок, каждая из которых сохраняет летний вкус овощей и аромат пряностей, делая огурцы особенно аппетитными.

Благодаря лимонной кислоте консервирование проходит без использования уксуса, а огурцы остаются упругими и хрустящими на протяжении долгого времени. Универсальность рецепта делает его подходящим для всей семьи — от детей до взрослых, позволяя наслаждаться натуральным вкусом и ароматом домашних овощей круглый год.

Ранее мы рассказали, как приготовить кабачковую икру по-корейски.

огурцы
домашние заготовки
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
