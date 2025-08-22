Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым Прощание с певцом Евдокимовым пройдет в Минске

Прощание с исполнителем песни «Фантазер» заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым состоится в Минске, заявила в беседе с РИА Новости его вдова Ирина Крапивницкая. По ее словам, дата траурного мероприятия и точное место пока уточняются.

Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени, — подчеркнула собеседница агентства.

Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. Его вдова рассказала, что на протяжении почти двух лет артист страдал от рака легких. Женщина призналась, что смерть исполнителя наступила неожиданно.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что песня «Фантазер» содержала важные для хита элементы — в этой композиции был запоминающийся вирусный припев и метроритм. Эксперт обратил внимание, что сейчас подростки очень любят песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой именно за счет настроенческого элемента, и «Фантазер», по его мнению, обладает таким же эффектом.

До этого заслуженный артист России Вячеслав Малежик назвал смерть певца большим горем. По его словам, ушел из жизни один из знаковых певцов, поистине народный человек, который был красив, обладал необыкновенным голосом, обаянием и был любим зрителями.