Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:54

Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым

Прощание с певцом Евдокимовым пройдет в Минске

Ярослав Евдокимов 1985 год Ярослав Евдокимов 1985 год Фото: Евгений Коктыш /РИА Новости

Прощание с исполнителем песни «Фантазер» заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым состоится в Минске, заявила в беседе с РИА Новости его вдова Ирина Крапивницкая. По ее словам, дата траурного мероприятия и точное место пока уточняются.

Прощание пройдет в Минске. Дата пока неизвестна, прошло слишком мало времени, — подчеркнула собеседница агентства.

Евдокимов скончался утром 22 августа после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. Его вдова рассказала, что на протяжении почти двух лет артист страдал от рака легких. Женщина призналась, что смерть исполнителя наступила неожиданно.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что песня «Фантазер» содержала важные для хита элементы — в этой композиции был запоминающийся вирусный припев и метроритм. Эксперт обратил внимание, что сейчас подростки очень любят песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой именно за счет настроенческого элемента, и «Фантазер», по его мнению, обладает таким же эффектом.

До этого заслуженный артист России Вячеслав Малежик назвал смерть певца большим горем. По его словам, ушел из жизни один из знаковых певцов, поистине народный человек, который был красив, обладал необыкновенным голосом, обаянием и был любим зрителями.

певцы
смерти
Белоруссия
Минск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине не наступит никогда
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
В Госдуме оценили мобилизационный потенциал ВСУ
Страны НАТО исключили вступление Украины в альянс
«Пытается угодить всем»: политолог о неоднозначной позиции Трампа
Политолог назвал последствия отказа США делиться разведданными с союзниками
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.