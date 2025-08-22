«Большое горе»: Малежик высказался о смерти Евдокимова

Смерть Народного артиста Белорусской ССР, певца и автора легендарной песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова является большим горем, заявил NEWS.ru заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Он отметил, что ушел из жизни поистине народный артист, любимый многими зрителями.

[Смерть Евдокимова] — это большое горе. Ушел из жизни один из знаковых певцов, поистине народный человек, в котором все было настолько складно скроено и который был красив, обладал необыкновенным голосом, обаянием, был любим зрителями. То, что он пел мои несколько песен, для меня это большая честь. И благодаря этому, я считаю, что я, наверное, неплохой композитор. Большое горе. Жаль, что таких людей, по-моему, больше не делают, — высказался Малежик.

Ранее вдова Евдокимова Ирина Крапивницкая сообщила, что певец скончался 22 августа из-за рака легких. Артисту было 78 лет.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко ранее заявил, что песня «Фантазер» Евдокимова содержала важные для хита элементы. Он подчеркнул, что в ней был запоминающийся вирусный припев и метроритм.