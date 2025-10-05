Клуб «Валдай»
Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин «воскресли» ради 1,2 млн рублей

United Sexy Boys начали принимать заказы на корпоративы за 1,2 млн рублей

Андрей Минин Андрей Минин Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Группа USB начала принимать заказы на корпоративные выступления, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, участники проекта United Sexy Boys готовы выйти на сцену за 1,2 млн рублей, но под Новый год цена возрастет до 1,5 млн. Они известны благодаря фирменной фразе «Здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин».

В программу входят шутки под заказчика и персональные видеоролики. В райдер артисты просят не ставить пластиковую посуду, предоставить воду, соки, мясные и сырные нарезки, две шоколадки, мусорное ведро (или хотя бы пакет)

Музыканты также просят одну бутылку Hennessy XO. Фотографироваться с гостями USB готовы, но только при наличии «красивого фона». Снимать выступление можно лишь по согласованию. Кроме того, каждый участник коллектива также работает отдельно как ведущий мероприятий.

Ранее американский рэпер Тимбаленд, посетивший Москву, рассказал, что попробовал борщ, блины и пельмени. По словам музыканта, русская кухня сильно отличается от той, что ему доводилось пробовать в США. Особую симпатию у него вызвали пельмени, которые он охарактеризовал как «простое блюдо, но со смыслом».

