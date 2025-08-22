Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 14:46

Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах

Стоматолог Юрченко связала боль в зубах с напряжением в спине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боль в зубах может возникнуть из-за проблем в спине, заявила РИАМО стоматолог Наталья Юрченко. Она отметила, что плохое состояние зубов, в свою очередь, также нередко приводит к дискомфорту в области спины и других частей тела.

Напряжение в области лица, шеи и плеч, которое затем распространяется вниз по позвоночнику, может быть вызвано проблемами с прикусом или неправильно установленными зубными протезами, — отметила Юрченко.

Тесная связь между зубной и спинной болью объясняется явлением совместной иннервации — пересечением нервных путей, соединяющих зубы и десны с другими участками тела, включая спину. Из-за этого воспаление в ротовой полости может передавать болевые импульсы в отдаленные области тела. Этот механизм известен как рефлекторная боль, пояснила врач.

Ранее стоматолог Владимир Шипков заявил, что вакцина от кариеса снижает риск появления этой проблемы примерно на треть. Она подходит лишь для предупреждения патологии в составе комплексной терапии.

