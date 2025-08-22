Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах Стоматолог Юрченко связала боль в зубах с напряжением в спине

Боль в зубах может возникнуть из-за проблем в спине, заявила РИАМО стоматолог Наталья Юрченко. Она отметила, что плохое состояние зубов, в свою очередь, также нередко приводит к дискомфорту в области спины и других частей тела.

Напряжение в области лица, шеи и плеч, которое затем распространяется вниз по позвоночнику, может быть вызвано проблемами с прикусом или неправильно установленными зубными протезами, — отметила Юрченко.

Тесная связь между зубной и спинной болью объясняется явлением совместной иннервации — пересечением нервных путей, соединяющих зубы и десны с другими участками тела, включая спину. Из-за этого воспаление в ротовой полости может передавать болевые импульсы в отдаленные области тела. Этот механизм известен как рефлекторная боль, пояснила врач.

