Стоматолог рассказал о новой вакцине против кариеса Стоматолог Шипков заявил, что новая вакцина снижает риск кариеса на треть

Вакцина от кариеса снижает риск появления этой проблемы примерно на треть, заявил «Вечерней Москве» стоматолог Владимир Шипков. Она подходит лишь для предупреждения патологии в составе комплексной терапии. Ученые продолжают разрабатывать вакцины нового типа, которые уменьшат количество производимых бактериями органических кислот.

Активно исследуются пути уменьшения адгезии зубной эмали для снижения способности вредоносных агентов закрепляться на поверхности зубов. Параллельно разрабатываются стратегии усиления естественных защитных сил организма посредством специализированных компонентов для точечной борьбы с виновниками развития кариозных процессов, — рассказал Шипков.

Эксперт уточнил, что, согласно предварительным опытам, вакцина позволила снизить концентрацию бактерии Streptococcus mutans в составе слюны. Он добавил, что применение вакцины будет максимально эффективным только в комбинации с классическими методами ухода за зубами. В вопросе профилактики кариеса также немаловажны профессиональные процедуры чистки и соблюдение принципов здорового питания.

Гигиенист Инна Гришина ранее заявила, что ополаскиватель для рта удаляет лишние частицы пищи и укрепляет эмаль зубов. Специалист объяснила, что это средство не просто освежает дыхание, но и выполняет ряд важных функций, включая профилактику кариеса и укрепление десен.