Врач поставила точку в споре, нужен ли ополаскиватель для рта

Ополаскиватель для рта удаляет лишние частицы пищи и укрепляет эмаль зубов, заявила NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. Специалист объяснила, что это средство не просто освежает дыхание, но и выполняет ряд важных функций, включая профилактику кариеса и укрепление десен.

Ополаскиватель для ротовой полости выступает вспомогательным средством в ежедневной гигиене. Он не только освежает дыхание, но и обеспечивает решение таких задач, как устранение лишних частиц пищи, удаление остатков кислоты после приема некоторых продуктов и напитков, укрепление десен и профилактика кровоточивости, снижение вероятности развития кариеса, укрепление эмали и легкий эффект отбеливания, — пояснила Гришина.

Она подчеркнула, что ополаскиватель особенно полезен после приема пищи, когда нет времени на чистку зубов. По ее словам, его можно использовать несколько раз в день, включая применение после обеда на работе.

Принято считать, что ополаскиватель следует использовать сразу после основной чистки, но это не обязательно. Например, после завтрака, чтобы не чистить зубы еще один раз и сэкономить время, рекомендуется воспользоваться ополаскивателем. Если же вы никуда не торопитесь, то можете использовать его два раза утром и один раз перед сном. Также своего помощника можно смело брать на работу для применения после обеденного перерыва, — резюмировала Гришина.

Ранее стоматолог Денис Моисеев заявил, что электронные сигареты приводят к кариесу и воспалению десен. По его словам, вейпы также нарушают баланс микрофлоры полости рта и вызывают сухость. Кроме того, он отметил, что использование таких устройств чревато потерей вкусовой чувствительности.