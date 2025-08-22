Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили

Прокуратура отменила постановления о возбуждении уголовных дел в отношении группы компаний «Самолет», сообщает «Фонтанка». В ведомстве указали на необходимость тщательной проверки обстоятельств произошедшего.

По данным издания, два дела об особо крупном мошенничестве в связи с задержкой передачи ключей дольщикам пары жилых комплексов в пригородах Петербурга просуществовали меньше суток.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что в офисах возводящего жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал» застройщика прошли обыски. Речь идет о дочерней компании девелоперской группы «Самолет» «СПб Реновация». По данным ведомства, причиной проверки стало возмущение дольщиков из-за нарушений сроков сдачи жилых домов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение по делу о застройке Шуваловского леса в Санкт-Петербурге. Компании «Вектор» было отказано в требовании признать недействующим местное законодательство, которое перевело 13,8 га лесной территории из зоны многоэтажного строительства в рекреационную зону.