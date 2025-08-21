Силовики нагрянули с обысками к петербургскому застройщику СК: в дочерней компании «Самолета» в Санкт-Петербурге прошли обыски

В офисах застройщика, возводящего в Санкт-Петербурге жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал», прошли обыски, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Речь идет о дочерней компании девелоперской группы «Самолет» «СПб Реновация».

По данным ведомства, причиной проверки стало возмущение дольщиков из-за нарушений сроков сдачи жилых домов. Также было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обе ситуации находятся на особом контроле руководства.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. В офисах застройщика проведены обыски, — сообщили в ведомстве.

