21 августа 2025 в 14:51

Силовики нагрянули с обысками к петербургскому застройщику

СК: в дочерней компании «Самолета» в Санкт-Петербурге прошли обыски

Следственный комитет Российской Федерации

В офисах застройщика, возводящего в Санкт-Петербурге жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал», прошли обыски, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Речь идет о дочерней компании девелоперской группы «Самолет» «СПб Реновация».

По данным ведомства, причиной проверки стало возмущение дольщиков из-за нарушений сроков сдачи жилых домов. Также было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обе ситуации находятся на особом контроле руководства.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. В офисах застройщика проведены обыски, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у россиян пропал интерес к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. За июнь 2025 года банки выдали лишь 12 тысяч кредитов на строительство частных домов против 60 тысяч годом ранее. Объем выдачи рухнул более чем в три раза и составил 47 млрд рублей.

Санкт-Петербург
застройщики
происшествия
уголовные дела
