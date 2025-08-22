Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 11:34

Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма

Нарколог Холдин: отказ от алкоголя усиливает память и внимание

Отказ от употребления алкоголя благотворно сказывается на всех системах организма, рассказал «Радио1» психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. По его словам, улучшение самочувствия человек начинает отмечать уже через несколько часов после отказа от спиртных напитков.

За первую неделю приходит в норму сон, повышается аппетит, восстанавливается работа желудочно-кишечного тракта. Через месяц усиливается память, внимание, снижается тревога <…> Улучшается настроение. Как говорят в народе, жить хочется!сказал Холдин.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что употребление алкогольных напитков перед полетом значительно повышает нагрузку на сердце. По его словам, это обусловлено повышенной нагрузкой на организм из-за нехватки кислорода и пониженного давления на борту. При этом он отметил, что реакцию человека на алкоголь во время полета трудно предугадать.

