В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО Депутат Колесник: «Орешник» будет востребован даже после завершения СВО

Ракетный комплекс «Орешник» будет востребован даже после завершения СВО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что у Вооруженных сил России должно быть современное оружие, которое решает поставленные задачи. Парламентарий подчеркнул, что армия должна быть готова к любым посягательствам на страну и при любых враждебных действиях четко отрабатывать задачу по уничтожению противника.

«Орешник» будет востребован всегда. Он будет модернизироваться. Наши вооруженные силы должны быть вооружены современным оружием, которое решает поставленные задачи. Даже когда специальная военная операция закончится, вооружение должно быть. Наша армия всегда должна быть готова к любым посягательствам на Россию, и при любых недружественных, враждебных действиях в отношении страны мы должны четко отработать свою задачу по уничтожению противника. Оружие должно быть в любом случае, — высказался Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об официальном запуске серийного производства «Орешника». Он подчеркнул, что ракетный комплекс очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.