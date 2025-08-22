Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах

WP: журналист шесть дней спасался в дикой природе Норвегии и пил свою мочу

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Американский журналист Алек Лун провел шесть дней в экстремальных условиях норвежских гор после несчастного случая во время похода, сообщает Washington Post. Мужчина выживал благодаря употреблению травы и собственной мочи, пока его не обнаружила спасательная команда.

31 июля Лун отправился в национальный парк Фолгефонна для восхождения к леднику. В первый день путешествия у него оторвалась подошва ботинка, но он продолжил путь. Вскоре журналист оступился, ударился о камень и потерял сознание. Придя в себя на следующий день, он обнаружил, что у него сломана нога и пропала большая часть провизии.

Используя сохранившийся спальный мешок и дождевик, Лун соорудил временное укрытие. После двух дней в горах он начал испытывать сильное обезвоживание, что вынудило его пить мочу для поддержания гидратации. Спасатели обнаружили Луна через двое суток благодаря ослаблению непогоды. В медицинском учреждении ему диагностировали признаки обморожения.

Ранее итальянский альпинист Лука погиб при попытке спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, оказавшейся в ловушке на пике Победы в Киргизии с переломом ноги. Трагедия произошла на высоте 6,8 тысячи метров. 13 августа Лука вместе с немецким напарником предпринял две попытки достичь пострадавшей. Им удалось доставить Наговицыной спальный мешок, продукты питания и горелку, после чего они были вынуждены остаться на ночь в ее палатке из-за полного истощения. На следующий день при спуске за помощью итальянский альпинист получил тяжелое обморожение верхних конечностей.

выживание
горы
спасатели
Норвегия
восхождение
