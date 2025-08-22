Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 13:21

Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (56%) положительно воспринимают осень, говорится в опросе соцсети «Одноклассники», Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK). При этом еще 44% опрошенных относятся к осени нейтрально или негативно.

Большинство опрошенных в осенний период предпочитают прогулки (28%), просмотр фильмов или сериалов (27%), чтение книг (20%), кулинарные занятия (12%), компьютерные или мобильные игры (10%), посещение музеев, театров и выставок (10%), занятия спортом (10%), творчество (10%) и рукоделие (9%).

Что касается предпочтений в контенте, с наступлением осени россияне чаще всего выбирают новости (40%) и развлекательные программы (37%). Интерес к материалам о здоровье, психологии и поддержании хорошего самочувствия составляет 19%.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По словам эксперта, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.

Россия
осень
опросы
россияне
