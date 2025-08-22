«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе Депутат Вассерман: свободы слова на Западе в полном объеме никогда не было

Свободы слова на Западе в полном объеме никогда не существовало, а ее расхожие образы часто служат лишь прикрытием для жесткого ограничения высказываний, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, под благовидными предлогами там систематически занимаются «затыканием ртов».

Свободы слова никогда и нигде, в том числе на Западе, не существовало в полном объеме. Рассказов о ней всегда было очень много, и практически всегда этими рассказами маскировали довольно жесткое затыкание ртов. Просто затыкали под благовидными предлогами. Позиция английских законодателей свидетельствует о том, что они пользуются вопросами веры для дополнительного давления на свой народ. Вообще практически любые ограничения нацелены так или иначе на то, чтобы давить на народ, не позволять ему поднимать голову, — пояснил Вассерман.

Он отметил, что некоторые ограничения свободы слова являются технически неизбежными. По его мнению, страны, которые прямо закрепляют в законах запретные темы, как Россия, поступают честнее, так как общество имеет возможность анализировать эти рамки. Парламентарий подчеркнул, что гораздо опаснее, когда государство делает вид, что никаких ограничений не существует.

Некоторые ограничения свободы слова на самом деле бывают технически неизбежны. В наших законах, например, запрещено расхваливать терроризм и некоторые виды сексуальных расстройств. Но довольно часто под красивыми предлогами запрещают и то, что стране и народу в целом не вредит, а вредит каким-то конкретным деятелям. Поэтому те страны, которые открыто запрещают что-то выносить в публичное пространство, как правило, здоровее тех, кто делает вид, что у них все в порядке и никаких ограничений нет. А если какое-то государство утверждает, что у него вообще никаких ограничений свободы слова нет, то чаще всего это означает, что ограничения не поддаются проверке и поэтому могут быть очень серьезны и очень опасны, — подытожил Вассерман.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Евросоюза оказались в «цифровом информационном концлагере» из-за политики властей. Она привела в пример немецкое издание Compact: после публикации интервью с ней редакцию подвергли репрессиям. По ее словам, образ России в западных СМИ давно формируется на основе неких политических методичек.