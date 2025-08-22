Пожарные поставили точку в огненной битве в Крыму МЧС: в Крыму полностью потушили природный пожар

Спасатели полностью ликвидировали крупный природный пожар в Республике Крым, сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону. Возгорание было потушено на площади 5,2 тысячи гектаров.

Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован на площади 5,2 тысячи га, — сказано в заявлении.

Ранее Главное управление МЧС по региону сообщало, что площадь природного пожара в Крыму достигла почти семи тысяч гектаров. Несмотря на угрозу для четырех населенных пунктов, спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые территории. Для борьбы со стихией задействовали два вертолета Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на горящие участки. На земле более 330 пожарных и 70 единиц спецтехники работали над локализацией возгорания.

До этого поступила информация, что в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка уже возникало возгорание сухой растительности. Для его ликвидации привлекались 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая авиацию. Ситуацию осложняла труднодоступная местность, экстремально высокие температуры и сильные порывы ветра.