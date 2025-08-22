Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:45

Пожарные поставили точку в огненной битве в Крыму

МЧС: в Крыму полностью потушили природный пожар

Фото: t.me/mchs_official*

Спасатели полностью ликвидировали крупный природный пожар в Республике Крым, сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону. Возгорание было потушено на площади 5,2 тысячи гектаров.

Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован на площади 5,2 тысячи га, — сказано в заявлении.

Ранее Главное управление МЧС по региону сообщало, что площадь природного пожара в Крыму достигла почти семи тысяч гектаров. Несмотря на угрозу для четырех населенных пунктов, спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые территории. Для борьбы со стихией задействовали два вертолета Ми-8, которые сбросили 81 тонну воды на горящие участки. На земле более 330 пожарных и 70 единиц спецтехники работали над локализацией возгорания.

До этого поступила информация, что в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка уже возникало возгорание сухой растительности. Для его ликвидации привлекались 140 сотрудников и 34 единицы техники, включая авиацию. Ситуацию осложняла труднодоступная местность, экстремально высокие температуры и сильные порывы ветра.

пожары
Крым
МЧС
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ощущение цвета»: как выбирать не оттенки, а настроение
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»
Следствие узнало о еще одной крупной взятке экс-замминистра обороны
Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта
Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол
В ЕК пообещали ответить Венгрии по «Дружбе» в «установленные сроки»
Трамп сообщил неожиданные новости о TikTok в США
Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом
В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка
В Госдуме рассказали, почему Армения утратила суверенитет
Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу
Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ
Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце
Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае
Один на один с собой: как техника помогает вернуться к тишине
Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»
«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину
В США раскрыли, на каких условиях Украине придется принять сделку с Россией
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.