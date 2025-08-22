Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:43

Трампа заметили в кепке с необычной надписью

Президента США заметили в кепке с надписью «Трамп был прав во всем»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Соответствующий ролик опубликовал аккаунт Белого дома в соцсети X. На нем Трамп выступает перед журналистами.

На кадрах видно, что глава Белого дома стоит в красной кепке, на которой виднеется белая надпись: Trump was right about everything. Сам он в этот момент критикует американские телеканалы CNN и NBC News за публикацию фейковых новостей.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию с ответом президента США на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося, а также называет Орбана «хорошим другом».

Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира как способ заручиться его поддержкой в урегулировании украинского конфликта. По словам британских журналистов, подобная инициатива могла бы расположить американского президента к европейской позиции.

США
Дональд Трамп
одежда
надписи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычные жительницы Таллина бросили вызов коррупции
«Ощущение цвета»: как выбирать не оттенки, а настроение
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»
Следствие узнало о еще одной крупной взятке экс-замминистра обороны
Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта
Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол
В ЕК пообещали ответить Венгрии по «Дружбе» в «установленные сроки»
Трамп сообщил неожиданные новости о TikTok в США
Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом
В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка
В Госдуме рассказали, почему Армения утратила суверенитет
Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу
Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ
Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце
Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае
Один на один с собой: как техника помогает вернуться к тишине
Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»
«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.