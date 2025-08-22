Трампа заметили в кепке с необычной надписью Президента США заметили в кепке с надписью «Трамп был прав во всем»

Президента США Дональда Трампа заметили в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». Соответствующий ролик опубликовал аккаунт Белого дома в соцсети X. На нем Трамп выступает перед журналистами.

На кадрах видно, что глава Белого дома стоит в красной кепке, на которой виднеется белая надпись: Trump was right about everything. Сам он в этот момент критикует американские телеканалы CNN и NBC News за публикацию фейковых новостей.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан опубликовал фотографию с ответом президента США на письмо венгерского лидера Виктора Орбана об ударе Украины по нефтепроводу «Дружба». На снимке виден ответ главы Белого дома, написанный от руки на письме от премьера. Глава Белого дома пишет, что «очень зол» из-за случившегося, а также называет Орбана «хорошим другом».

Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира как способ заручиться его поддержкой в урегулировании украинского конфликта. По словам британских журналистов, подобная инициатива могла бы расположить американского президента к европейской позиции.