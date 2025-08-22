Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Альпинист оценил пик Победы, где застряла россиянка со сломанной ногой

Альпинист Киселев назвал пик Победы в Киргизии одной из сложнейших вершин в СНГ

Пик Победы в Киргизии Пик Победы в Киргизии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пик Победы в Киргизии — одна из сложнейших вершин в странах СНГ, объяснил чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов Денис Киселев в комментарии Lenta.ru. По его словам, гора служит мерилом профессионализма для высотников. Речь идет о вершине, на которой застряла россиянка Наталья Наговицына.

Очень сложна, не каждый восьмитысячник такой сложный. Хоть она и семитысячник. Одна из самых сложных вершин в СССР, мерило мастерства альпиниста-высотника. В СССР пик Победы — это было мерило профессионализма, мерило мастера спорта, — отметил специались.

Киселев также подчеркнул, что вершина известна в узких кругах альпинистской элиты, но среди массовых любителей спорта не пользуется популярностью. Из-за технических сложностей на пике Победы новичков нет, добавил он.

Подруга Наговицыной ранее рассказала, что она отправилась в горы с недавней травмой ноги. Она уточнила, что альпинистка ломала ногу в походе полгода назад. Кроме того, выяснилось, что Наговицына уже пыталась покормить пик Победы в 2024 году для получения престижного альпинистского значка «Снежный барс».

Между тем в Федерации альпинизма России считают, что Наговицына попала в трудную ситуацию из-за отсутствия должной подготовки. Как сообщил вице-президент организации Александр Пятницын, оказавшиеся на этом сложном маршруте в ЧП не вернулись оттуда ни живыми, ни мертвыми.

