22 августа 2025 в 16:38

«Прощание с летом»: синоптик рассказала о погоде в Петербурге 25-31 августа

Синоптик Паршина: в Санкт-Петербурге 25-31 августа будет прохладно и дождливо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Санкт-Петербургу, как и Москве, не повезет с погодой под конец календарного лета, заявила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура воздуха будет ниже нормы на 1-3 градуса.

Синоптик уточнила, что в понедельник и вторник в северной столице будет облачная погода с дождем, ночью около +9, днем около +16 градусов. В среду будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью также около +9, а днем около +15 градусов. 28 августа будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью около 9 градусов, днем ожидается небольшое повышение температуры, до 17 градусов тепла, указала она.

И уже переносит такая погода нас в начало сентября по температурному режиму. Вот до 28 августа так и будет. В Москве на 3 градуса ниже нормы, в Петербурге тоже на 3 градуса ниже нормы. Ну а прощание с летом, 30-31 августа, уже температура придет в норму и в Санкт-Петербурге, и в Москве, — сказала Паршина.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве будет стоять осенняя погода. По его словам, столбик термометра достигнет +14 и +17 градусов. Он отметил, что этот климат соответствует третьей декаде сентября.

