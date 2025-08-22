Зеленский раскрыл суть предложения Турции по Украине Зеленский заявил, что Турция предложила Украине гарантии безопасности в море

Турецкая сторона готова предоставить Украине гарантии безопасности в Черном море, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прошедшей в Киеве. По его словам, которые приводит «РБК Украина», такое предложение Анкара озвучила на последней встрече «коалиции желающих» помогать Киеву.

Они сказали: «Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море», — сказал Зеленский.

Глава государства признал, что пока рано говорить, кто именно будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. По его мнению, сперва необходимо разработать соответствующую схему. После этого можно будет «понимать кто, чем и как может помочь».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Вашингтоне Зеленский отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, участникам переговоров было «предельно ясно», что есть несколько пунктов, которые Киев должен принять.