Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:52

Названо ключевое условие работы гарантий безопасности для Украины

Экс-нардеп Килинкаров: гарантий безопасности для Украины невозможны без России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Действенные гарантии безопасности для Украины невозможны без участия России, заявил бывший народный депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, страна, предоставляющая такие гарантии, будет определять будущее влияние на украинское государство.

Экс-нардеп подчеркнул, что любая конфигурация без России является абсолютно нерабочей схемой. Он пояснил, что при предоставлении гарантий исключительно западными странами Украина останется в сфере влияния Запада, а участие РФ позволит сохранить ее в российской орбите.

Килинкаров также выразил убеждение, что наиболее оптимальным вариантом могли бы стать совместные обязательства США и России. Он добавил, что такой подход потребовал бы поиска компромиссов по многим вопросам, но был бы значительно продуктивнее односторонних решений.

Естественно, пришлось бы искать компромиссы по очень многим вопросам, если бы удалось договориться между двумя ключевыми геополитическими игроками в отношении будущего Украины. Однако это было бы гораздо продуктивнее, чем пытаться навязать идею предоставления гарантий без участия России, — сказал Килинкаров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

Украина
Россия
переговоры
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад поймали на экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.