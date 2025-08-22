Названо ключевое условие работы гарантий безопасности для Украины

Действенные гарантии безопасности для Украины невозможны без участия России, заявил бывший народный депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, страна, предоставляющая такие гарантии, будет определять будущее влияние на украинское государство.

Экс-нардеп подчеркнул, что любая конфигурация без России является абсолютно нерабочей схемой. Он пояснил, что при предоставлении гарантий исключительно западными странами Украина останется в сфере влияния Запада, а участие РФ позволит сохранить ее в российской орбите.

Килинкаров также выразил убеждение, что наиболее оптимальным вариантом могли бы стать совместные обязательства США и России. Он добавил, что такой подход потребовал бы поиска компромиссов по многим вопросам, но был бы значительно продуктивнее односторонних решений.

Естественно, пришлось бы искать компромиссы по очень многим вопросам, если бы удалось договориться между двумя ключевыми геополитическими игроками в отношении будущего Украины. Однако это было бы гораздо продуктивнее, чем пытаться навязать идею предоставления гарантий без участия России, — сказал Килинкаров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.