22 августа 2025 в 17:27

Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу

Политолог Аграновский допустил войну между США и Венесуэлой

Война между США и Венесуэлой становится все более реальной, заявил политолог Дмитрий Аграновский. По его мнению, высказанному в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Вашингтону не нравятся те власти, которые находятся сейчас в Каракасе, они проводят сравнительно независимую политику.

Американские администрации довольно безответственно себя ведут по отношению к тем, кто им не нравится. Я оцениваю возможность столкновения между странами как маловероятную, но не нулевую.<…> Сегодня Венесуэла, а завтра кто-то еще, — пояснил эксперт.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет венесуэльский наркокартель, ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах. Рубио также назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.

