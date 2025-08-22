Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 17:17

Политолог Марков высказался о включении в реестр иноагентов

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему никто не сообщал о внесении в соответствующий реестр. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что это может быть клевета. Он также выразил мнение, что за его попаданием в реестр иноагентов могут стоять криминальные лица.

О внесении Маркова в реестр иностранных агентов ранее сообщила пресс-служба Минюста России. В ведомстве уточнили, что он помогал создавать и распространять материалы иноагентов, а также делился публикациями организаций, признанных в России нежелательными. В список иноагентов также попали протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг, активистка Раджана Дугарова.

Ранее судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафа с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму 50 тысяч рублей. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России, однако штраф не был уплачен в установленный срок.

