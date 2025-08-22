Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:02

Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае

Фото: Liu Kun/XinHua/Global Look Press

В Сети появилось видео обрушения строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае. Соответствующий ролик опубликовало Центральное телевидение Китая CCTV-13. В результате происшествия 12 человек погибли, еще четверо пропали без вести.

Во время строительства моста через реку Хуанхэ на железной дороге произошел обрыв стальной арматуры, что привело к человеческим жертвам. По состоянию на 18:00 погибли 12 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся спасательные работы, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как посреди ночи половина моста внезапно рушится и падает в реку. Разрушение конструкций сопровождается несколькими вспышками и снопами искр.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло обрушение подвесного моста. Причиной стал разрыв несущего троса. В результате инцидента пять человек погибли, 24 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, причем у 22 зафиксированы легкие повреждения, а двое находятся в тяжелом состоянии.

Китай
мосты
реки
обрушения
жертвы
