07 августа 2025 в 07:08

Пять человек погибли при обрушении моста в Китае

Xinhua: пять человек погибли при обрушении подвесного моста на северо-западе КНР

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пять человек погибли и 24 пострадали при обрушении подвесного моста в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в северо-западной части КНР, сообщило агентство Xinhua. Там отметили, что инцидент произошел из-за разрыва троса.

На подвесном мосту <…> оборвался трос, в результате чего настил моста накренился и 29 человек упали. Пять человек погибли, — говорится в сообщении.

Агентство добавило, что все пострадавшие госпитализированы, 22 человек получили легкие ранения, двое — более серьезные. Мост временно закрыт, проводится расследование.

Ранее из-за оползня в провинции Гуандун на юге КНР под завалами оказались 14 человек. К настоящему времени удалось спасти семерых. Оползень из-за обильных дождей сошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Это привело к обрушению жилого дома.

До этого крупный провал дорожного полотна на федеральной трассе А-360 «Лена» вынудил власти Тындинского округа Амурской области ввести режим чрезвычайной ситуации. Движение на участке с 39-го по 160-й км было полностью перекрыто. По предварительным данным, ширина провала составляет около трех метров при глубине более метра.

