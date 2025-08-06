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06 августа 2025 в 09:17

В Китае из-за оползня под завалами оказались 14 человек

Спасатели в Китае Спасатели в Китае Фото: Ou Dongqu/Xinhua/Global Look Press

Из-за оползня в провинции Гуандун на юге КНР под завалами оказались 14 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. К настоящему времени удалось спасти семерых.

Оползень из-за обильных дождей сошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Это привело к обрушению жилого дома.

По состоянию на 12:00 6 августа в ловушке оказались 14 человек, семь из которых были спасены (в настоящее время их состояние стабильно), поисково-спасательная операция продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в индийском штате Химачал-Прадеш собака предупредила жителей деревни Сияти об оползне. Люди успели эвакуироваться до того, как их дома были разрушены. По словам хозяина животного Нарендры, он услышал лай собаки в ночь на 1 июля. Шел дождь, и пес продолжал лаять, а затем завыл.

Мужчина поднялся к питомцу на второй этаж и увидел на стене большую трещину, из которой сочилась вода. Индиец счел это признаком начала оползня и побежал будить соседей. Встревоженные жители деревни успели добраться до укрытия незадолго до того, как оползень обрушился на их дома.

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