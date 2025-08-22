В США раскрыли, на каких условиях Украине придется принять сделку с Россией Politico: Трамп считает, что Украина примет сделку на российских условиях

Американский лидер Дональд Трамп уверен в необходимости принятия Киевом мирного соглашения преимущественно на условиях Москвы, сообщает газета Politico со ссылкой на информированный источник в администрации США. По данным издания, текущий переговорный процесс характеризуется американской стороной как крайне сложный и изнурительный.

Как отмечает газета, Трамп и его внешнеполитическая команда продолжают активную работу по организации возможной встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом глава США, согласно информации высокопоставленного чиновника, занимает четкую позицию относительно будущего урегулирования.

При этом авторы отмечают, что Трамп «не расположен оказывать давление» на Москву, поскольку считает, что «у него больше рычагов давления на Украину и европейских союзников». Публикация Трампа в соцсети Truth Social о неспособности Украины к наступательным действиям, согласно интерпретации Politico, не является сигналом о планах масштабных военных поставок. Этот пост был предназначен для критики политики его предшественника Джо Байдена.

Ранее Трамп признался, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского. По словам хозяина Белого дома, он бы предпочел понаблюдать за тем, смогут ли политики работать вместе. При этом он готов к трехсторонней встрече при необходимости.