22 августа 2025 в 18:53

«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

Московское «Динамо» подарило Овечкину клюшку из золота

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил в подарок от московского «Динамо» золотую клюшку, передает пресс-служба столичной команды. Дорогой подарок был вручен во время церемонии чествования форварда. Также в рамках торжественного мероприятия под своды «ВТБ Арены» был поднят именной стяг хоккеиста.

Наш — Александр Великий!сказано в сообщении.

Ранее американская ферма «Саммерс» создала лабиринт на кукурузном поле в честь снайперского рекорда Овечкина в НХЛ. Масштабная композиция посвящена историческому достижению хоккеиста, превзошедшему результат легендарного Уэйна Гретцки. Россиянин установил рекорд в ходе сезона-2024/25, обойдя показатель предшественника по количеству голов. На счету 39-летнего олимпийского чемпиона уже 897 заброшенных шайб.

До этого появилась информация, что в администрации бывшего американского лидера Джо Байдена рассматривали вариант выдворения Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги из Соединенных Штатов Америки.

