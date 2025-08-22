Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 16:38

В ГД призвали не воспринимать всерьез слова о «военной карликовости» Европы

Депутат Соболев: Европа активно перестраивается на военные рельсы

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова главы Ассоциации вооруженных сил Германии полковника Андре Вюстнера о «военной карликовости» Европы не стоит воспринимать всерьез, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий обратил внимание, что Запад активно перестраивается на военные рельсы, в том числе благодаря президенту США Дональду Трампу.

Экономический потенциал Европы огромный, они перестраиваются на военные рельсы. И как бы кто ни относился к Трампу, это его заслуга. Он потребовал, Европа согласилась увеличить военные расходы в два с половиной раза. При этом США якобы мира хотят. Ради бога, мы не отказываемся от переговоров, идем на них. Но военный бюджет США превысил $1 трлн, на следующий год увеличивается еще на $200–300 млрд. Это против кого? Давайте на вещи смотреть реально, — пояснил депутат.

По его словам, и Европе, и властям Украины важно вести боевые действия с Россией, пока страны ЕС не будут готовы вступить в противостояние. Депутат обратил внимание, что когда Адольф Гитлер пришел к власти в Германии, ему было запрещено иметь армию, но уже в 1939 году он начал Вторую мировую войну нападением на Польшу.

К этому времени Германия была в промышленном, экономическом, военном отношении полностью готова к войне. Поэтому говорить, что это карлики, что они не смогут, неправильно. Европа обладает потенциалом большим, чем Россия на сегодняшний день, к сожалению. Россия — не Советский Союз, который, который мог сконцентрировать усилия и победить в экономическом плане Европу, которую Гитлер объединил. Давайте реально смотреть на вещи. Они к этому готовятся, и мы должны быть к этому готовы, — заключил Соболев.

Вюстнер ранее заявил, что боеготовность немецкой армии сейчас значительно ниже, чем в 2022 году, она упала до 50%. По его словам, немецкая армия испытывает острую нехватку ПВО, артиллерии и живой силы.

Европа
Россия
депутаты
Евросоюз
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
