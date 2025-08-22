Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине

В Сумской области нейтрализована диверсионно-разведывательная группа 140-го центра Сил специальных операций ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, ликвидация бойцов была осуществлена 17 августа.

Собеседник агентства уточнил, что в состав украинской ликвидированной группы входили командир Илья Билык с позывным Голландец, старший оператор БПЛА Станислав Яворский 2003 года рождения с позывным Борат, оператор БПЛА Юрий Шевчук 1999 года рождения с позывным Джулиан, а также боец с позывным Сириус.

По информации источника, указанное подразделение могло быть причастно к организации атаки на автомобиль Героя России генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. Некоторое время назад о ранении генерала в приграничном районе в зоне СВО сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области. Целью атаки стал объект в районе Старой Гуты, который был поражен авиационной бомбой ФАБ-500.

До этого российские войска уже применяли авиабомбы ФАБ-3000 для уничтожения пункта дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки. Записи с БПЛА наглядно демонстрируют полное разрушение указанного объекта.