Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:30

Причастных к атаке на Героя России уничтожили на Украине

ТАСС: атаковавшую генерала Абачева группу ССО Украины уничтожили под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Сумской области нейтрализована диверсионно-разведывательная группа 140-го центра Сил специальных операций ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, ликвидация бойцов была осуществлена 17 августа.

Собеседник агентства уточнил, что в состав украинской ликвидированной группы входили командир Илья Билык с позывным Голландец, старший оператор БПЛА Станислав Яворский 2003 года рождения с позывным Борат, оператор БПЛА Юрий Шевчук 1999 года рождения с позывным Джулиан, а также боец с позывным Сириус.

По информации источника, указанное подразделение могло быть причастно к организации атаки на автомобиль Героя России генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. Некоторое время назад о ранении генерала в приграничном районе в зоне СВО сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области. Целью атаки стал объект в районе Старой Гуты, который был поражен авиационной бомбой ФАБ-500.

До этого российские войска уже применяли авиабомбы ФАБ-3000 для уничтожения пункта дислокации бригады территориальной обороны ВСУ на окраине Константиновки. Записи с БПЛА наглядно демонстрируют полное разрушение указанного объекта.

Россия
Украина
Сумская область
ВСУ
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.