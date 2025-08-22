Рютте раскрыл расходы НАТО на покупку оружия для Киева Рютте: НАТО за последний месяц закупила у США оружия для Украины на $1,5 млрд

Страны Североатлантического альянса за последний месяц поставили Украине американского оружия на $1,5 млрд и не собираются останавливаться, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По его словам, после прекращения боевых действий государствами планируется нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на территории, оставшейся под контролем Киева.

Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще, — подчеркнул он.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах Евросоюза и США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные принципам пятой статьи НАТО. Он указал на необходимость создания институциональных механизмов поддержки Киева помимо военных поставок и подготовки. Кошта также отметил, что украинская армия рассматривается как «первая линия» европейской обороны.

До этого Рютте сообщил, что США и Венгрия исключают возможность вступления Украины в НАТО. При этом, по его словам, Блок готов вооружать и организовывать подготовку Вооруженных сил Украины.