Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:44

Москвичи выложили за ужин в ресторане сразу 4,8 млн рублей

Рекордный чек за ресторан в России составил 4,8 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В российском общепите зафиксирован рекордный чек на сумму 4,8 млн рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка. Он был пробит в Москве. На втором месте значится Краснодар, где заплатили 3,9 млн рублей, а третье — в Подмосковье, где сумма за ужин составила 3,6 млн рублей.

Самыми дорогими ужинами текущего года стали следующие счета: первое место занял визит стоимостью 4,8 млн рублей в столичном заведении, второе — счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, третье — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении, — сказано в сообщении.

По данным статистики, за первое полугодие 2025 года расходы россиян на рестораны и кафе выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Эксперты также выяснили, что чаще всего россияне оставляют деньги в заведениях фастфуда — 81% всех расходов приходится именно на них.

На кафе и рестораны уходит около 15%, при этом больше других тратят жители Москвы и Петербурга: примерно 16 тысяч рублей в год на человека в столице и 13 тысяч — в северной столице.

Ранее интернет-эксперт Леонтий Букштейн сообщил, что россияне стали больше тратить на разговоры по телефону из-за запретов разговоров по мессенджерам. Он не верит, что траты превысили тысячу рублей, но увеличение, по его словам, не оставляет сомнений.

чеки
рестораны
кафе
Москва
Россия
деньги
траты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.