Москвичи выложили за ужин в ресторане сразу 4,8 млн рублей Рекордный чек за ресторан в России составил 4,8 млн рублей

В российском общепите зафиксирован рекордный чек на сумму 4,8 млн рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка. Он был пробит в Москве. На втором месте значится Краснодар, где заплатили 3,9 млн рублей, а третье — в Подмосковье, где сумма за ужин составила 3,6 млн рублей.

Самыми дорогими ужинами текущего года стали следующие счета: первое место занял визит стоимостью 4,8 млн рублей в столичном заведении, второе — счет на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, третье — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении, — сказано в сообщении.

По данным статистики, за первое полугодие 2025 года расходы россиян на рестораны и кафе выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Эксперты также выяснили, что чаще всего россияне оставляют деньги в заведениях фастфуда — 81% всех расходов приходится именно на них.

На кафе и рестораны уходит около 15%, при этом больше других тратят жители Москвы и Петербурга: примерно 16 тысяч рублей в год на человека в столице и 13 тысяч — в северной столице.

