Ортопед рассказал о спасении ноги четырехлетней девочки Ортопед Труммель: ребенка с тяжелыми травмами стопы спасли в МОДКТОБ

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ногу четырехлетней девочке, повредившую ее, играя с сестрой, рассказала телеканалу 360.ru травматолог-ортопед Георгий Труммель. Отмечается, что девочка получила разрыв сухожилий одного пальца на правой стопе, а также переломы двух ногтевых фаланг.

Мы провели первичную хирургическую обработку ран, восстановили анатомию сухожилий пальца стопы. Также была выполнена открытая репозиция отломков ногтевых фаланг пальцев и фиксация их металлическими стержнями внутри кости, — заявил он.

Девочка показывала сестре, как умеет залезать на шкаф, когда зеркало на стенде оторвалось и упало ей на ногу. После осмотра врачи решили, что нужна срочная операция.