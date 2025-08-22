Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ортопед рассказал о спасении ноги четырехлетней девочки

Ортопед Труммель: ребенка с тяжелыми травмами стопы спасли в МОДКТОБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ногу четырехлетней девочке, повредившую ее, играя с сестрой, рассказала телеканалу 360.ru травматолог-ортопед Георгий Труммель. Отмечается, что девочка получила разрыв сухожилий одного пальца на правой стопе, а также переломы двух ногтевых фаланг.

Мы провели первичную хирургическую обработку ран, восстановили анатомию сухожилий пальца стопы. Также была выполнена открытая репозиция отломков ногтевых фаланг пальцев и фиксация их металлическими стержнями внутри кости, — заявил он.

Девочка показывала сестре, как умеет залезать на шкаф, когда зеркало на стенде оторвалось и упало ей на ногу. После осмотра врачи решили, что нужна срочная операция.

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин ранее посоветовал задействовать большое количество мышц при подъеме тяжестей. Он пояснил, что это позволит избежать травм суставов и позвоночника. Специалист подчеркнул, что спина при сгибании позвоночного столба испытывает очень большую нагрузку.
