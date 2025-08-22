Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Школьники на квадроцикле снесли двоих женщин и попали на видео

Школьники из Подмосковья на квадроцикле наехали на двух женщин и сбежали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое школьников из Подмосковья 7 и 13 лет на квадроцикле наехали на двух женщин и пытались сбежать, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел в поселке «Бакеево-2». По информации ведомства, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. После ДТП дети бросили транспорт и сбежали, но их быстро нашли.

По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Тульской области 26-летний водитель Opel Astra снес сразу трех питбайкеров на трассе. На появившихся в Сети кадрах видно мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска, машина появляется сзади и сбивает их по очереди.

До этого полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам автомобиля Lada Priora под управлением 15-летнего подростка, не имеющего водительского удостоверения. Машина неслась на высокой скорости, грубо нарушая правила дорожного движения.

