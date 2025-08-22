Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 16:38

Диетолог развеяла популярный миф о вреде пальмового масла

Диетолог Чехонина: употребление пальмового масла не вредит сердцу и сосудам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убеждение, что пальмовое масло может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний не имеет под собой оснований, заявила «Вечерней Москве» диетолог Юлия Чехонина. По ее словам, такой риск создают насыщенные жиры и трансжиры.

Пальмовое масло же не содержит трансжиров и не нуждается в гидрогенизации — процессе отверждения жидких растительных масел для продления срока их хранения, в результате которого образуются трансжиры — так как от природы имеет полутвердую консистенцию, — заявила она.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что уменьшение содержания трансжиров в маргарине стало результатом научных разработок, улучшивших качество продукта, а растительные жиры в его составе помогают снижать холестерин и предотвращают ожирение. По его словам, современный маргарин — это полезный продукт, включенный в рекомендации по здоровому питанию во многих странах.

