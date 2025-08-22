Глава Татарстана призвал дать детям мигрантов шанс учиться

Исключать детей мигрантов из школ из-за незнания русского языка недопустимо, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, таких школьников нужно поддерживать и обеспечить им возможность изучить язык, чтобы они могли полноценно учиться, передает портал Inkazan.

Надо работать. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что он, виноват, что язык не знает? — заключил Минниханов.

Минниханов отметил, что для детей, которые недостаточно хорошо владеют русским, на местах необходимо организовать изучение языка — за три-четыре месяца ребенок может освоить его. Как подчеркнул глава республики, в Татарстане обучаются 3178 школьников-иностранцев, большинство из которых являются трудоспособными и законопослушными гражданами, с которыми нужно вести системную работу.

Ранее в школах Центральной России значительно сократилось количество детей мигрантов из-за введения обязательного теста по русскому языку. Так, в Калужской области из 91 подавших заявление успешно прошли проверку только 36 человек, тогда как годом ранее приняли 250 детей. Аналогичная ситуация произошла в Воронежской области, где зачислили лишь половину из 16 сдававших, и в Туле, где приняли 30 из 62 детей.