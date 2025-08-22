Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Глава Татарстана призвал дать детям мигрантов шанс учиться

Минниханов: детей мигрантов нельзя не пускать в школу из-за незнания языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исключать детей мигрантов из школ из-за незнания русского языка недопустимо, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, таких школьников нужно поддерживать и обеспечить им возможность изучить язык, чтобы они могли полноценно учиться, передает портал Inkazan.

Надо работать. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что он, виноват, что язык не знает?заключил Минниханов.

Минниханов отметил, что для детей, которые недостаточно хорошо владеют русским, на местах необходимо организовать изучение языка — за три-четыре месяца ребенок может освоить его. Как подчеркнул глава республики, в Татарстане обучаются 3178 школьников-иностранцев, большинство из которых являются трудоспособными и законопослушными гражданами, с которыми нужно вести системную работу.

Ранее в школах Центральной России значительно сократилось количество детей мигрантов из-за введения обязательного теста по русскому языку. Так, в Калужской области из 91 подавших заявление успешно прошли проверку только 36 человек, тогда как годом ранее приняли 250 детей. Аналогичная ситуация произошла в Воронежской области, где зачислили лишь половину из 16 сдававших, и в Туле, где приняли 30 из 62 детей.

