22 августа 2025 в 20:01

Молдавские оппозиционеры попросили у США помощи с выборами

Молдавская партия ПСРМ попросила США направить наблюдателей на выборы

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) направила обращение к властям США с просьбой направить международных наблюдателей на предстоящие парламентские выборы, сообщает Telegram-канал партии. В заявлении отмечается, что присутствие независимых экспертов поможет обеспечить прозрачность избирательного процесса и предотвратить возможные нарушения.

Лидеры ПСРМ обратились к США с просьбой о поддержке мониторинга избирательного процесса, в частности, путем направления международных наблюдателей на избирательные участки в диаспоре, чтобы предотвратить возможные попытки фальсификации парламентских выборов, — говорится в сообщении.

Ранее бывший президент страны Игорь Додон сообщил, что Центральная избирательная комиссия Молдавии внесла в список участников парламентских выборов оппозиционный Патриотический избирательный блок (BEP). В объединение вошли три партии: социалисты, «Сердце Молдавии» и «Будущее Молдавии».

Кроме того, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обратился к сотрудникам полиции Молдавии с призывом поддержать народ и отказаться от исполнения указаний властей. Он заверил, что после смены власти силовые структуры будут обеспечены достойными условиями службы и будут действовать строго по закону.

Молдавия
США
выборы
оппозиция
